Lo virus corona, 3 trường công lập tại TP. HCM đề nghị lùi thời gian nhập học

Chiều ngày 2.2, ông Nguyễn Thành Long, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Văn Hân (Quận 3, TP.HCM), cho biết UBND Quận 3 đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra của TP đề nghị cho phép học sinh 3 trường học công lập trên địa bàn Phường 5, Quận 3 lùi thời gian đi học một tuần so với quy định chung của TP do lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Người thứ 7 dương tính với virus corona ở Việt Nam là Việt kiều Mỹ

Theo đó, 3 trường học công lập đó là Trường mầm non 5, Trường tiểu học Phan Văn Hân và Trường THCS Kiến Thiết.

Ông Nguyễn Thành Long cho hay, sở dĩ 3 trường học nói trên đề xuất lùi thời gian học muộn hơn một tuần so với thời gian nhập học của học sinh TP.HCM bởi Bộ Y tế chính thức công bố một công dân có quốc tịch Mỹ được xét nghiệm dương tính với virus corona đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 5, Quận 3), hiện đã được cách ly và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Trong khi đó, 3 trường học nói trên nằm ở những vị trí kề cận với khách sạn và vị khách nói trên thường xuyên di chuyển xung quanh các địa điểm này trong thời gian trước khi phát hiện nhiễm bệnh.

Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh cũng như phòng tránh việc lây nhiễm virus corona, UBND Quận 3 đã có đề xuất riêng với Ban chỉ đạo của TP về việc cho học sinh 3 trường này được lùi thời gian đi học sau tết so với các trường khác.