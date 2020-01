Lối vào trường chuẩn quốc gia biến thành bãi đậu xe

Trưa 7.1, phóng viên Báo Thanh Niên chứng kiến dọc hai bên đoạn đường từ đường Bùi Thị Xuân đến cổng Trường THPT Bùi Thị Xuân nhiều ô tô và xe máy đậu choán hết phân nửa con đường.

Tương tự, đoạn đường từ cổng trường xuôi về hướng trụ sở Thành ủy Đà Lạt , nhiều xe tải, ô tô đậu san sát ngay cạnh hàng rào che khuất nhiều bảng thông tin cần thiết với học sinh và phụ huynh. Phía đối diện, hàng chục xe máy của học sinh đậu ngay lòng đường. Do đó việc lưu thông trên đoạn đường này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt giờ học sinh tan học.

Xe bán trà sữa, đồ ăn vặt 'vô tư' đậu suốt ngày trước cổng vào trường Lâm Viên

Ông Nguyễn Hữu Hóa, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết nhà trường nhiều lần báo cáo sự việc đến Công an và UBND P.2. Tháng 10.2018, trường có văn bản gởi Sở GTVT Lâm Đồng, Công an TP. Đà Lạt và Công an P.2 đề nghị hỗ trợ gắn bảng cấm đậu xe dọc lối vào cổng trường và dọc hàng rào mặt tiền của trường. Thế nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ của chính quyền và cơ quan chức năng. Với xe máy của học sinh, nhà trường có đội “cờ đỏ” nhắc nhở không đậu xe trước cổng trường.