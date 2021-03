Lùm xùm thi cử vì chưa quen 'ngoại ngữ khác'

Điều đáng nói là điểm chuẩn vào các lớp tiếng Nhật, tiếng Đức ở các trường THPT này lại thường thấp hơn, thậm chí có năm thấp hơn rất nhiều so với điểm chuẩn vào các lớp tiếng Anh là ngoại ngữ 1 . Do vậy, có một thực tế là có một bộ phận học sinh (HS), phụ huynh lựa chọn vào những lớp này chưa hẳn đã do yêu thích hay có mục tiêu rõ ràng trong việc sử dụng ngoại ngữ ấy, mà là do muốn có cơ hội dễ hơn để vào lớp 10 ở các trường THPT top đầu.