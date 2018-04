Lúng túng xác định chỉ tiêu trường sư phạm

Nhiều sở không có nhu cầu tuyển dụng Thông tin từ nhiều sở GD-ĐT cho thấy không có nhu cầu tuyển dụng giáo viên mới cho các năm tiếp theo. Tháng 7.2014, Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế kiến nghị UBND các huyện, thị xã và TP.Huế dừng việc tuyển dụng biên chế giáo viên THCS và tiểu học trong năm học 2014 - 2015 và những năm tiếp theo để khắc phục dần tình trạng dư thừa giáo viên. Từ năm 2012 - 2014, Hà Tĩnh không tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các bậc học: mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Từ năm 2013 Ninh Thuận không có chỉ tiêu giáo viên bậc THPT và những năm tới cũng dự đoán không có nhu cầu nhiều. Còn theo khảo sát của một trường ĐH khu vực ĐBSCL, Sở GD-ĐT Hậu Giang không có nhu cầu tuyển dụng giáo viên trong những năm tới… Ông Huỳnh Quang Long, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho biết năm 2018 sở này chỉ duyệt chỉ tiêu cho Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt đào tạo sư phạm chính quy cho ngành mầm non và tiểu học. Ông Long nói: “Nhu cầu tuyển dụng giáo viên của tỉnh đã bão hòa 2 năm nay và Sở có cảnh báo về việc này. Thí sinh cần cân nhắc khi quyết định xét tuyển vào các ngành này vì thực tế đang thừa. Hiện chỉ giáo viên mầm non và tiểu học có nhu cầu một chút, còn các bậc khác đã bão hòa”.