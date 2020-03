Mỗi học sinh lớp 12 nhận 2 khẩu trang vải miễn phí phòng dịch Covid-19

Theo đó, tùy vào số lượng học sinh lớp 12 của từng trường, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ cấp phát sao cho mỗi học sinh sẽ nhận 2 khẩu trang vải nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Được biết, số khẩu trang nói trên do Liên Hiệp HTX Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tài trợ cho ngành giáo dục thành phố.

Trước đó, theo văn bản 708 do UBND TP.HCM ban hành ngày 29.2 về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học cho học sinh, sinh viên do ảnh hưởng cùa dịch Covid-19, học sinh lớp 12 (kể cả hệ GDTX) nghỉ học đến hết ngày 8.3; học sinh bậc mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 sẽ nghỉ đến ngày 15.3.

Cũng trong văn bản nói trên, có nêu rõ, sau mốc thời gian nói trên UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT, Sở Lao động, thương binh và xã hội phối hợp với Sở Y tế cập nhật diễn biến phòng chống dịch Covid-19 để tham mưu đề xuất phương án thời gian học sinh đi học trở lại.

Như vậy, với quyết định nói trên, dự kiến trong chiều hôm nay, UBND TP.HCM sẽ có buổi làm việc với các Sở ban ngành liên quan quyết định việc đi học do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của khoảng 80.000 học sinh lớp 12 trong tuần sau.