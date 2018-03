Chiều 26.3, UBND xã Thạnh Phước, H.Thạnh Hóa (Long An) cho biết công an xã đang quản lý số tiền 12 triệu đồng do một học sinh lớp 3 nhặt được, chờ chủ nhân đến nhận lại.

Em Diệp Trương Hoài Ngọc (9 tuổi) - Ảnh: Khôi Nguyên Ảnh: Khôi Nguyên Em Diệp Trương Hoài Ngọc (9 tuổi)

Chiều 24.3, trên đường đi học về, khi đến khu vực ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, em Diệp Trương Hoài Ngọc (9 tuổi), học sinh lớp 3 Trường tiểu học Thạnh Phước A (xã Thạnh Phước) nhặt được một giỏ xách nằm ven tỉnh lộ 817. Tin liên quan Nhặt được 12 triệu đồng, học sinh lớp 3 đem nộp công an

Chuyện về 3 thiếu niên trả 40 triệu đồng cho người đánh rơi Khi mở ra xem thấy có tiền cùng đồ đạc cá nhân nên em cầm về báo cho gia đình biết rồi cùng mẹ đến công an xã trình báo và bàn giao. Công an đã thông báo trên đài truyền thanh địa phương tìm người đánh rơi tài sản đến nhận lại.