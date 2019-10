Nam sinh Hải Phòng tử nạn bất thường trên đường tới trường

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 12.10, Trường THPT An Dương nhận được thông báo của Trung tâm cấp cứu Bệnh viện huyện An Dương cho biết đang cấp cứu em Nguyễn Anh M., học sinh lớp 10 của trường. Thông tin ban đầu cho biết, em M. gặp nạn trên đường tới trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám hiệu Trường THPT An Dương đã đến ngay bệnh viện và báo cáo sự việc về Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hải Phòng, UBND huyện An Dương cũng như gia đình em M.

Đến 8 giờ 20 cùng ngày, sau khi các nỗ lực cấp cứu không có kết quả, bệnh viện và gia đình đã quyết định đưa em M. lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, em M. đã tử vong ngay sau đó.

Công an huyện An Dương xác định, em M. không bị tai nạn giao thông, trên người có một số vết thương. Một số học sinh nhìn thấy em M. lảo đảo, co giật và ngã xuống khu dân cư gần cổng nhà xe Trường THPT An Hải (huyện An Dương). Hai học sinh đang học lớp 12 khi thấy em M. bị nạn đã đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Công an huyện An Dương đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân tử vong của em M.