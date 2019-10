Nâng cao đạo đức nhà giáo, chống bạo lực học sinh

Ngày 9.10, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trường học tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Theo đó các trường nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, gia đình. Nhà trường đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực trong trường học, củng cố môi trường giáo dục an toàn và thân thiện cho mọi trẻ em. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Đồng thời, Sở yêu cầu các trường thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo vệ sinh, an toàn và thuận lợi thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Các quận, huyện tổ chức rà soát tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời có biện pháp quản lý, giám sát, công khai hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo phòng giáo dục quận, huyện quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Thường xuyên tổ chức rà soát tình hình hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, phòng và chống bạo lực học sinh, xâm hại trẻ em đối với tất cả các cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Kiểm tra giấy phép và hoạt động theo phép đã được cấp; kiên quyết đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn cho trẻ. Xử lý nghiêm các trường hợp bạo hành, giữ trẻ không đăng ký với chính quyền địa phương...