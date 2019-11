Ngành kinh doanh vẫn chiếm vị trí số một tại Anh

Tờ Financial Times ngày 4.11 dẫn cuộc khảo sát do Hiệp hội các trường thương mại Anh (CABS) tổ chức cho thấy số người đang theo học ngành kinh doanh ở bậc đại học chuẩn bị tăng lên con số kỷ lục trong năm nay, một phần do chính sách cấp thị thực cho du học sinh được nới lỏng.