Ngành nào thí sinh đăng ký nhiều nhất?

Nhiều nguyện vọng vào công nghệ thông tin



Theo số liệu thống kê từ phần mềm xét tuyển này, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM có khoảng 18.000 nguyện vọng (NV). Trong đó, tính riêng 3 NV đầu tiên chiếm 68%.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp nhà trường, cho biết ngành có số lượng NV đăng ký nhiều nhất là công nghệ thực phẩm với 2.000 NV cho 400 chỉ tiêu (tính 3 NV đầu tiên). Các ngành có nhiều thí sinh đăng ký tiếp theo thuộc khối quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Cũng theo thạc sĩ Sơn, các ngành mới như khoa học dinh dưỡng và ẩm thực, khoa học chế biến món ăn cũng có số lượng NV1 đăng ký cao hơn chỉ tiêu khá nhiều. Các ngành thuộc nhóm môi trường (công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường) cũng có số lượng đăng ký cao hơn năm 2017.

Tuy nhiên đáng chú ý, một số ngành có điểm trúng tuyển cao hằng năm (như nhóm công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh) thì tổng số lượng đăng ký có giảm nhưng số NV1 có xu hướng tăng.

Theo thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin - truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, năm nay tổng số NV đăng ký vào trường cao hơn năm ngoái ở tất cả các ngành với gần 20.000 NV. Trong số này tính riêng tổng số lượng 3 NV đầu tiên đều đạt 150% so với chỉ tiêu từng ngành. Trong đó, số lượng thí sinh nộp NV1 ở nhiều ngành vượt quá 150% so với chỉ tiêu và đó là những ngành “nóng” của trường như: nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, hóa học, công nghệ kỹ thuật hóa học (chương trình chất lượng cao), hóa học (chương trình liên kết Việt - Pháp), kỹ thuật hạt nhân. Đáng chú ý ở trường này, nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với gần 6.000 NV so với 330 chỉ tiêu.