Ngày đầu tiên thi THPT quốc gia 2019: Đề thi nhẹ nhàng hơn mong đợi

Môn văn an toàn, không đột phá

Một giáo viên ngữ văn Trường THPT Nguyễn Hiền (TP.HCM) nhìn nhận nội dung đề thi yêu cầu thí sinh (TS) không quá khó nhưng cũng không phải dễ. Nhưng điểm đặc biệt nhất là không có nội dung vượt ngoài tầm hiểu biết của TS như năm ngoái, thay vào đó vấn đề khá gần gũi và thực tế.

“Đề thi này muốn an toàn, không quá đột phá nên câu số 2 của phần II giống kết cấu của năm 2015. Có thể nói khá nhẹ nhàng, an toàn và có phần thuận lợi hơn cho TS so với đề minh họa. Tất nhiên vì đề quá an toàn, ngữ liệu cho ngắn nên TS phải có học bài kỹ và có khả năng phân tích sâu mới đạt được điểm cao”, giáo viên này nói.

Cô Nguyễn Thị Thương, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM), nhận xét đề năm nay tương đối rõ ràng, vừa sức nhưng vẫn có khả năng phân loại được học sinh. Phần đọc hiểu đảm bảo những kiến thức và kỹ năng cơ bản. Ở câu 4 có tính mở. Nhưng nếu học sinh không tinh ý và kỹ năng kém sẽ dễ lặp lại ý ở câu nghị luận xã hội.

Còn giáo viên Trương Minh Đức, Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM), cho rằng đề minh họa và đề chính thức không có bất cứ sự liên quan nào. "Nếu khi công bố đề minh họa, giáo viên tỏ ra vui mừng vì cách hỏi, cách đặt vấn đề phát huy được năng lực học sinh thì nay với đề thi chính thức, giáo viên hoang mang về cách dạy, còn học sinh không biết học thế nào là hợp lý bởi đề thi tập trung vào kiểm tra kiến thức, cần ghi nhớ nhiều mà ít đòi hỏi tư duy", giáo viên này nhận xét.

Theo giáo viên này, câu nghị luận xã hội nói về sức mạnh ý chí của con người là một kiểu ra đề xáo mòn, không phát huy năng lực, nhận thức, tư duy của học sinh. Với cách hỏi này, học sinh có thể học thuộc lòng, theo văn mẫu.

Cô Lê Thị Tâm, giáo viên dạy văn, Trường THPT Bàu Bàng, H.Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương), nói: “So với đề năm 2018, đề năm nay nhẹ nhàng và TS làm bài dễ đạt điểm cao hơn”.

Các học sinh đều nhận xét đề thi ngữ văn THPT quốc gia 2019 vừa sức, không thách đố.

Tô Kiến Lương, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM), so sánh với đề minh họa và cho biết, cách đặt câu hỏi của đề thi chính thức dễ hơn. Nguyễn Gia Ny, Trường THPT Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết câu nghị luận xã hội bàn về ý chí, khát vọng sống gần gũi với đời sống, dễ liên hệ thực tiễn. Nguyễn Hoàng Minh Phương, TS Trường THPT Phước Hòa, xã Phước Hòa, H.Phú Giáo (tỉnh Bình Dương), cho biết: “Em làm bài khá tốt. Với đề văn này tất cả học sinh trung bình đều có thể làm bài đạt từ 5 điểm trở lên”. Các TS ở Quy Nhơn (Bình Định) cho rằng đề thi phù hợp với sức học.

Ghi nhận tại các điểm thi THPT Lương Sơn, THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Hòa Bình, nơi có nhiều TS là học viên của trung tâm GDTX dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT, nhiều TS cho biết chỉ làm được khoảng 50 - 70% so với yêu cầu của đề thi. Rất nhiều TS cho biết đã “trật tủ” vì tập trung vào ôn các tác phẩm thơ.

Sẽ có hàng ngàn điểm 10 môn toán ?

Vừa bước ra khỏi phòng thi, TS Hải Đông (THPT Vĩnh Lộc B) đã giơ hai tay tỏ ý vui mừng vì “làm bài không đến nỗi nào”. Đông cho biết tâm trạng của em hiện giờ rất thoải mái, môn toán em đã hoàn thành không tệ. “Có khoảng 5 câu thì khoanh lụi, nhưng còn lại cũng khá ổn. Đề toán không quá dài, làm vừa đủ thời gian”, Đông nói.

Hoàng Danh, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), cho biết bài thi được khoảng 7 điểm. “Đúng như dự đoán trước đó, mình có thể đạt 7 điểm môn toán. Đề không quá khó nhưng dễ hơn nhiều so với năm trước”, Danh cho hay.

Cũng như vậy, TS ở Quy Nhơn (Bình Định) thở phào vì đã có một ngày thi như ý. “Đề thi môn toán như vậy là vừa sức nhưng cũng phân loại được trình độ học sinh. Khoảng 35 câu đầu có thể không dùng máy tính, TS tự giải nhanh được. 15 câu sau tương đối khó hơn, trong đó 4 câu cuối cùng rất khó. Đề thi năm nay chắc các TS sẽ được điểm cao, thậm chí sẽ có hàng ngàn TS được điểm 10”, Lê Minh, học sinh Trường THPT Quốc Học, TP.Quy Nhơn, nói.

Ở Bình Dương, Nguyễn Minh Tâm, học sinh Trường THPT Phước Vĩnh, cho biết: “Đề thi môn toán chiều nay không quá khó. Với học sinh trung bình thì có thể làm được từ câu 1 đến câu 30”.