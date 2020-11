Ngày Nhà giáo Việt Nam: Nữ hiệu trưởng vùng lũ coi trường hơn cả nhà mình

Đợt lũ lụt vừa qua, nhờ ở lại trường nên cô cùng với các giáo viên (GV) đã cứu được rất nhiều tài sản.

Phải mất 1 tuần sau nước lũ mới rút hết, cô Hòa cùng các GV quay lại trường thì thấy cảnh tan hoang. Bùn đất bám bẩn toàn bộ mọi ngóc ngách, còn bàn ghế và đồ dùng học sinh do bị ngâm nước nên hư hỏng nghiêm trọng, thiệt hại gần 1 tỉ đồng. “Thêm 1 tuần dọn dẹp vệ sinh với sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội và công an thì nhà trường mới khắc phục xong để đón 483 trẻ đi học trở lại. Mặc dù cơ sở vật chất lúc này của trường thiếu hụt rất nhiều do bị hư hỏng sau lũ. Cũng may là tôi và các GV đã đến kịp cứu tài sản trị giá cả mấy trăm triệu chứ không thì thiệt hại ghê lắm”, cô Hòa nói.