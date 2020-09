 Ngày thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, nhiều thí sinh Đà Nẵng vắng thi

Ở bài thi khoa học tự nhiên, có 11 thí sinh vắng thi môn vật lý, 14 thí sinh vắng thi môn hóa học, 12 thí sinh vắng thi môn sinh học. Bài thi khoa học xã hội, có 79 thí sinh vắng thi môn lịch sử, 71 thí sinh vắng thi môn địa lý, 47 thí sinh vắng thi môn giáo dục công dân.

Tại điểm thi Trường THCS Tây Sơn, thí sinh Nguyễn Minh Tuấn, học sinh Trường Trần Phú, cho biết, đề thi cũng không khác mấy so với đề thi đợt 1. “Đề có tính phân hóa cao, các bạn có thể dễ dàng đạt điểm trên trung bình. Nhưng để đạt điểm 7-9 thì phải nắm chắc kiến thức, và rất khó để đạt điểm tuyệt đối. Em thấy nhiều bạn thi cùng đề có chung nhận định như vậy. Hy vọng em được 9 điểm ở bài thi tổ hợp này”.

Thí sinh Nguyễn Khải Hoàn, học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền, cho biết: "Đề bài tổ hợp môn khoa học tự nhiên đợt 2 phân bổ nội dung tương đương với đề thi ở đợt 1. Nhưng em chỉ làm được hơn 50% trở lên một tí thôi."

Thí sinh Trần Hoàng Thịnh (điểm thi trường THPT Lý Thường Kiệt) cho biết đăng ký vào Trường ĐH Y Dược Huế. "Đề môn sinh so với đợt 1 thì đợt này có độ khó ngang nhau. Những câu hỏi đi từ dễ đến khó, khó nhất là những câu cuối. Đề có tính phân loại thí sinh khá cao. Những câu này thực sự là những câu khó, nếu thí sinh làm những câu này được thì chắc sẽ được điểm tối đa", thí sinh Thịnh nói. Cũng theo Thịnh, đề lý và hóa cũng khá nhẹ nhàng. Không quá hóc búa với thí sinh. Thí sinh học lực khá hoặc trung bình cũng có thể làm được 7-8 điểm mỗi môn. "Nhìn chung những môn thi của em ngày qua và hôm nay tạm ổn", thí sinh Trần Hoàng Thịnh chia sẻ.

Nguyễn Khánh Trang, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh, nhận định đề của bài tổ hợp khoa học xã hội “dễ thở” hơn so với đợt 1, cũng “dễ thở” hơn so với các bạn thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Cả em và các bạn đều làm dư thời gian so với thời gian quy định”.

Còn thí sinh Nguyễn Khắc Quang Vinh chia sẻ, đề sử đợt này hơi khó. Mốc thời gian của sự kiện trong đề sử khá nhiều. Nếu học bài kỹ lắm thì mới làm hết được. "Môn địa lý và giáo dục công dân dễ hơn", Vinh nói.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, ở k ỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2), Hội đồng thi TP.Đà Nẵng có 10.984 thí sinh đăng ký dự thi.

Theo đó, có 10.711 bài thi môn ngữ Văn, 10.952 bài thi môn toán, 4.369 bài thi môn vật lý, 4.360 bài thi môn hóa học, 4.248 bài thi môn sinh học, 6.481 bài thi môn lịch sử, 6.294 bài thi môn địa lý, 5.732 bài thi môn giáo dục công dân, 9.877 bài thi môn ngoại ngữ.

Số lượng thí sinh được miễn thi ngoại ngữ và sinh trong xét công nhận tốt nghiệp mỗi môn là 28

Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã điều động gần 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên... tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.