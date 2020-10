Nghĩ gì khi 9 điểm/môn không trúng tuyển ngành báo chí?

Theo tiến sĩ Huỳnh Văn Thông, giảng viên Khoa Báo chí và truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, điểm chuẩn vào ngành báo chí cao hơn so với các ngành học khác là thực tế của nhiều năm rồi, chứ không chỉ năm nay. Còn năm nay “cao chót vót” là do “tình cờ của thời cuộc”. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 rất đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , và một trong những hệ quả đặc biệt mà nó để lại là mặt bằng điểm thi cao hơn những năm trước. Theo đó, điểm chuẩn vào một số ngành học cạnh tranh cũng rất cao. Người ta có thể cảm thấy 25 điểm vào ngành báo chí là không bất thường, nhưng 27 điểm thì có vẻ bất thường, mà quên mất 2 điểm trội lên trong so sánh ấy là do tương quan thời cuộc chứ không thêm ngữ nghĩa gì khác.