Ngôn ngữ quan trọng thế nào đối với trẻ?

Cụ thể, tại hội thảo Đánh thức ngôn ngữ cảm xúc - Khám phá và đánh thức ngôn ngữ đa dạng của trẻ trong thời đại số do The Edu House tổ chức tại TP. Thủ Đức ngày 4.4 nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng ngôn ngữ là một trong những kỹ năng rất quan trọng với trẻ.