Người ngoài xông vào trường chém chết học sinh: Khi nhà trường không đủ tiền thuê bảo vệ!

Bảo vệ trường... đi về nhà làm việc khác !

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc tại Trường tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương, H.Lang Chánh, Thanh Hóa) vào ngày 6.5. Báo cáo vụ việc, cả ông Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng và ông Lê Văn Khánh, bảo vệ nhà trường, đều thừa nhận khi xảy ra vụ việc, ông Khánh không có mặt tại trường do đi về nhà làm việc khác.

Ông Lê Thiên Quang thừa nhận công tác bảo vệ tại trường còn lơ là do không có kinh phí, trường chỉ trích được 800.000 đồng/tháng từ nguồn chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục để trả cho 1 bảo vệ. Ông Quang cũng cho biết thêm khoảng 1 tuần trước khi sự việc xảy ra, do lương quá thấp nên bảo vệ đã báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường xin nghỉ để làm việc khác kiếm sống, trong khi Ban giám hiệu đang xem xét, tìm cách giải quyết thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Do không có nguồn tiền để thuê, bảo vệ được trả lương ít nên họ không toàn tâm toàn ý túc trực 24/24 giờ tại trường. Hơn nữa, một số nơi bảo vệ đã lớn tuổi, không có nghiệp vụ, nên khi xảy ra việc đột xuất không thể kịp thời ngăn chặn Ông Lê Minh Thư, Trưởng phòng GD-ĐT H.Lang Chánh (Thanh Hóa)

Theo tìm hiểu của phóng viên, ở Thanh Hóa hiện nay mặc dù công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học là trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhưng đa số các huyện miền núi ở tỉnh này, nhà trường phải tự cân đối tiền để thuê bảo vệ. Nguyên nhân do ngân sách xã, huyện eo hẹp, không có tiền chi trả.