Người thầy - bác sĩ của hiếm và lạ

Phát hiện những ca bệnh đầu tiên của thế giới

Bác sĩ Hoàng Văn Minh, Phó chủ nhiệm bộ môn da liễu Trường ĐH Y Dược TP.HCM, phụ trách phòng khám da liễu - Giám đốc Trung tâm u máu thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, là cái tên không lạ với nhiều thế hệ sinh viên và bệnh nhân về da liễu. Tuy nhiên, hẳn sẽ không nhiều người biết ông là người đã từng phát hiện và chữa trị những ca bệnh hiếm và lạ của thế giới. Đáng nói, những nghiên cứu này của ông còn được thế giới công nhận thông qua rất nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí và hội thảo quốc tế.

Chỉ tính riêng tạp chí khoa học thế giới, đến nay bác sĩ Minh đã sở hữu gần 30 bài báo. Từ những nghiên cứu được công bố, tác giả người Việt có tên tuổi trong lĩnh vực da liễu này còn được mời tham gia báo cáo không dưới 20 lần tại các hội nghị, hội thảo quốc tế.

Đáng nói nhất trong số các công bố quốc tế của mình, bác sĩ Minh từng được y văn thế giới công nhận là người đầu tiên phát hiện ca bệnh. Mới đây, một công bố khoa học trên tạp chí JAAD (Journal of the American Academy of Dermatology, Mỹ) đã khẳng định trong lịch sử y khoa thế giới suốt từ năm 1900 - 2018, ca bệnh bóng nước Pemphigus IgA và vảy nến là duy nhất được nhắc đến trong công bố của bác sĩ Hoàng Văn Minh (phát hiện năm 2009). Bên cạnh đó, viêm dày màng xương là ca bệnh thứ hai được bác sĩ này phát hiện lần đầu trên thế giới, được đăng trên tạp chí JAAD vào năm 2014. Đến tận năm nay, ở châu Phi mới phát hiện ca bệnh thứ hai về hội chứng này.

Không phải ca bệnh đầu tiên nhưng tên tuổi bác sĩ Hoàng Văn Minh có trên nhiều trang báo trong nước và thế giới với ca bệnh xuất hiện lần thứ hai trong y văn thế giới: tế bào vón kết hợp nhăn da - sự kiện cô gái trẻ hóa già Nguyễn Thị Phượng (Bến Tre). Căn bệnh này của bác sĩ Minh đã được lịch sử y văn thế giới nhắc đến lần hai trong tạp chí Dermatology Online Journal của Đại học California (Mỹ).

“Da liễu là một ngành tương đối khó, chẩn đoán lâm sàng là chủ yếu. Con mắt nhìn tổn thương ở da giống như siêu âm 4 chiều, con mắt phải tinh và đầu óc phải suy nghĩ mới chẩn đoán được. Vì vậy, tôi rất vui vì đã tìm ra được những ca bệnh đầu tiên của thế giới”, ông Minh nói.

Điểm đến của nhiều sinh viên quốc tế

Không chỉ xuất hiện trong bài báo trên các tạp chí và báo cáo viên tại hội thảo quốc tế, bác sĩ Hoàng Văn Minh còn được nhiều sinh viên quốc tế biết đến. Ông là người thầy trực tiếp của gần 20 sinh viên quốc tế đến từ nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Canada, Pháp, Áo… Trong đó có một số sinh viên của Đại học Harvard (Mỹ). Các sinh viên này có thể từ các khóa học ngắn hạn trao đổi tín chỉ, học phần ở nước ngoài hoặc những người theo học thực hành lâm sàng được bác sĩ Minh hướng dẫn.

Không chỉ đến Việt Nam học tập về lâm sàng, các sinh viên và bác sĩ nội trú dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Minh còn giành được nhiều giải thưởng giá trị trong nghiên cứu da liễu. Điển hình là một bác sĩ nội trú về da liễu của Đại học Harvard giành giải thưởng của Hội Bác sĩ da thế giới dành cho nữ vào năm 2008. Ngoài ra, 4 bác sĩ nội trú khác của Việt Nam do bác sĩ Minh hướng dẫn đã nhận được giải thưởng Strauss & Katz của Viện Hàn lâm da liễu Mỹ (AAD) dành cho các bác sĩ da liễu trẻ trong suốt nhiều năm qua.

Điểm đến nhân ái

Một điểm đến khá quen thuộc của nhiều sinh viên quốc tế ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là Trung tâm u máu do bác sĩ Minh làm giám đốc. Trung tâm u máu ra đời dựa trên sự hợp tác của Trường đại học Y Dược TP.HCM với các đại học của Mỹ (Harvard, Texas, Irvine), hiện đang điều trị bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi trong và ngoài nước. Mỗi tuần, trung tâm này tổ chức 2 buổi khám chữa bệnh miễn phí bệnh u máu và các bớt sắc tố khác, từ năm 2009 đến nay, trung tâm này đã điều trị bệnh cho hàng ngàn trẻ. Không chỉ vậy, đây còn là nơi nhiều nước cử bác sĩ nội trú đến thực hành và học tập kỹ thuật mới.

Chứng kiến hàng chục trẻ nhỏ đang chờ được khám và điều trị miễn phí bởi bác sĩ Minh và đội ngũ ở đây có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp đang diễn ra trong cuộc sống này…