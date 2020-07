Lắng đọng ca khúc tri ân thầy cô mùa tốt nghiệp

Tại lễ tốt nghiệp niên khóa 2020 của Trường Quốc tế Anh Việt BVIS TP.HCM được tổ chức trang trọng vào ngày 13.6, ca khúc tri ân thầy cô do em Trần Ái Cao Khoa, học sinh lớp 13 của trường tự sáng tác và biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với toàn bộ khách mời tham dự.

Cao Khoa là một trong những gương mặt nổi bật của lứa học sinh tốt nghiệp năm nay tại BVIS. Năm 2019, em được Tổ chức Giáo dục Cambridge Assessment International Education công nhận thành tích Tiền Tú tài Anh AS Level xuất sắc tại Việt Nam đối với bộ môn Âm nhạc. Với niềm đam mê nghệ thuật cùng tình cảm biết ơn sâu sắc dành cho thầy cô BVIS, Cao Khoa đã tự sáng tác ca khúc sâu lắng All for you (tạm dịch: Tất cả vì những điều tốt đẹp nhất cho con) và biểu diễn song ca cùng bạn học đồng khóa tại buổi lễ. Những thông điệp ý nghĩa từ bài hát mang tới nhiều cung bậc cảm xúc cho các khách mời tham dự, đặc biệt là đội ngũ giáo viên đã luôn đồng hành cùng Cao Khoa và bạn bè xuyên suốt những năm qua.

Cao Khoa nhận chứng chỉ thành tích thành tích Tiền Tú Tài Anh AS Level xuất sắc tại Việt Nam đối với bộ môn Âm nhạc năm 2019

Tham gia học tập tại BVIS từ năm 2012, Cao Khoa có cơ hội trau dồi sự thành thạo trong ngôn ngữ và hiểu biết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nhờ sự chuyển tiếp nhịp nhàng giữa chương trình quốc tế song ngữ ở cấp tiểu học tới chương trình quốc tế hoàn toàn Trung học cơ sở quốc tế IGCSE và Tú tài Anh A Level ở cấp trung học. Ngôn ngữ em lựa chọn để chuyển tải bài hát là tiếng Anh bởi em muốn dành tặng đồng thời tới đội ngũ giáo viên người Anh và người Việt tại trường, những người mà em đã bày tỏ rằng “đam mê giảng dạy của thầy cô đã truyền cảm hứng và thúc đẩy em không ngừng tìm tòi mở rộng hiểu biết”.

Cô Gergina Hardiman, giáo viên Âm nhạc của khoa chia sẻ: ”Âm nhạc có thể giúp đổi mới phương thức giáo dục đối với học sinh thông qua việc thúc đẩy vốn hiểu biết văn hóa và phát triển những kỹ năng quan trọng như tính sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng hợp tác. Thông qua sự hợp tác cùng Học viện nghệ thuật Juilliard, chương trình âm nhạc độc đáo tại BVIS đã thực sự chắp cánh cảm hứng nghệ thuật và nuôi dưỡng thế giới cảm xúc cho học sinh BVIS nói chung hay Cao Khoa nói riêng. Tôi rất xúc động khi được lắng nghe ca khúc em dành tặng tại buổi lễ”.

Cao Khoa là thành viên tích cực của đội tuyển bóng đá nữ tại BVIS

Bên cạnh niềm đam mê dành cho nghệ thuật, Cao Khoa cũng tích cực tham gia vào các câu lạc bộ thể thao đa dạng, thử sức cùng những cuộc thi hùng biện trong và ngoài nước và đặc biệt là chung tay trong các dự án hỗ trợ cộng đồng khó khăn tại BVIS. Những trải nghiệm bên ngoài lớp học tại trường đã giúp Cao Khoa rèn luyện tính độc lập, tự tin và các kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm hay quản lý thời gian vốn được ban tuyển sinh các trường đại học nước ngoài đánh giá cao trong quá trình sơ tuyển. Với hồ sơ học thuật toàn diện đi kèm điểm số IELTS 8.0 ấn tượng, Cao Khoa đã giành được nhiều lời mời nhập học từ các trường đại học danh tiếng bao gồm Đại học Toronto xếp hạng #1 tại Canada theo đánh giá của QS World Ranking 2020 và học bổng 20.000 USD từ Đại học Concordia. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp hiện tại, Cao Khoa hiện dự định sẽ theo đuổi ngành Digital Marketing tại Trường đại học RMIT TP.HCM. Cô bạn cũng đã lên kế hoạch chinh phục học bổng từ RMIT sau khi nhận được điểm số A Level chính thức vào tháng 8 này.

Chúc Cao Khoa thật nhiều may mắn cho chặng đường học tập sắp tới!