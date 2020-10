Nguy cơ khi học sinh chọn tổ hợp khoa học xã hội ngày càng tăng

Nên thay đổi quy định điểm liệt Ở nước ta, nhiều năm tỷ lệ tốt nghiệp THPT lên đến 98 - 99%, có nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do điểm liệt quá thấp (1 điểm) không phù hợp với kỳ thi với mục tiêu là tốt nghiệp THPT. Theo kết quả kỳ thi THPT 2020, điểm trung bình các môn từ cao đến thấp như sau: môn giáo dục công dân (điểm trung bình là 8,14; số HS có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 41, độ lệch so với điểm liệt 7,14); môn địa lý (6,78; 41; 5,78); môn vật lý (6,72; 39; 5,72); hóa học (6,71; 38; 5,71); toán (6,68; 195; 5,68); văn (6,72; 119; 5,62); sinh học (5,59; 43; 4,59); lịch sử (5,19; 111; 4,19); tiếng Anh (4,58; 543; 3,58). Vì vậy, cần thay đổi quy định điểm liệt, các môn là 2 điểm, riêng môn tiếng Anh là 1 điểm để phù hợp với những vùng khó khăn, HS miền núi điều kiện học tiếng Anh còn khó khăn. Theo luật Giáo dục 2019, những HS học xong chương trình THPT nhưng không dự thi hoặc dự thi nhưng không đủ điều kiện tốt nghiệp được nhà trường cấp giấy hoàn thành chương trình THPT. Giấy chứng nhận này có giá trị trong việc học nghề và dự thi tốt nghiệp lần sau. Đồng thời, theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, cấp THPT là cấp định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn sau THPT có chất lượng. Vì vậy, tỷ lệ tốt nghiệp khoảng 80 - 90% là hợp lý, để kỳ thi THPT thật sự có chất lượng, đảm bảo phân hóa và cũng là một công cụ để phân luồng HS sau THPT.