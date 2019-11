Nhiều đò đưa rước học sinh không đăng ký, đăng kiểm

Chiều 13.11, tin từ Ban an toàn giao thông tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa có báo cáo kết quả kiểm tra đò đưa rước học sinh ở H.Ngọc Hiển (Cà Mau).

Theo đó, hiện trên địa bàn H.Ngọc Hiển có 35 đò đưa rước học sinh, trong đó có 15 phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

Trong đó, địa bàn xã Viên An Đông có 3/15 đò đưa rước học sinh có đăng ký, đăng kiểm và người điều khiển phương tiện có bằng, chứng chỉ phù hợp với phương tiện.

Ban an toàn giao thông tỉnh Cà Mau, qua làm việc với UBND xã Viên An Đông cho rằng đã tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần nhưng 12 phương tiện không đăng ký viện lý do không có tiền để đăng ký. Còn nếu xử phạt thì chủ 12 phương tiện này ngưng hoạt động, học sinh không có phương tiện đến trường nên UBND xã Viên An Đông chưa có giải pháp khắc phục.

Trước tình hình trên, Ban an toàn giao thông tỉnh Cà Mau kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND H.Ngọc Hiển chấn chỉnh vấn đề trên. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa...