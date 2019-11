Nhiều người lao động phải gửi con ở cơ sở giáo dục kém chất lượng

Sáng 28.11, tại TP.HCM, Văn phòng Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thảo quốc gia Chính sách phát triển GD mầm non ở khu vực có khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) và góp ý dự thảo nghị định chính sách phát triển GD mầm non.

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ GD Mầm non - Bộ GD-ĐT, cho biết GD mầm non ở các khu vực có KCN-KCX đã có nhiều phát triển về quy mô và chất lượng chăm sóc trẻ. Nhiều địa phương đã có những giải pháp thiết thực giải quyết vấn đề trường lớp. Tuy nhiên, so với sự phát triển dân số cơ học quá lớn nên sự phát triển này chưa đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ.