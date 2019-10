Nhiều sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM bị mất điểm: Nhà trường nói gì?

Theo ông Tán, sự cố mất dữ liệu điểm này diễn ra từ giữa năm 2018 do lỗi hệ thống máy chủ. Đến tháng 4 năm nay, lỗi này đã được khắc phục hầu hết. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn một số trường hợp bị vướng một phần do bảng điểm lưu bị mờ chưa đọc ra. Phần khác do sai sót trong quá trình lưu trữ bảng điểm giữa giảng viên và khoa. Trường đang từng bước khắc phục, sớm giải quyết cho các sinh viên còn lại.

Trước thông tin sinh viên phản ánh về việc gửi đơn 3 lần chưa được giải quyết, xin bảng điểm chưa được cấp, ông Lê Văn Tán, cho biết phía ban giám hiệu và phòng đào tạo của trường chưa nhận được, nếu nhận được trường đã có phương án xử lý.

Giải đáp thông tin về các môn chỉ có điểm tổng mà không có điểm thành phần, ông Tán nói: “Theo quy chế có những môn chỉ có một cột điểm khi nhập vào hệ thống như giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, khóa luận tốt nghiệp… Như sinh viên phản ánh có môn sau khi khắc phục điểm chỉ có điểm tổng là do dữ liệu này được khôi phục lại từ dữ liệu lưu trữ của phòng đào tạo. Về nguyên tắc phòng đào tạo này chỉ lưu giữ điểm tổng cuối cùng của môn học”.

“Rủi ro này nằm ngoài ý muốn, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để khắc phục. Nhà trường khẳng định không có chuyện nâng khống điểm hoặc các tiêu cực xảy ra trong quá trình khắc phục điểm”, ông Tán khẳng định.

Còn việc mất điểm của các sinh viên chất lượng cao khóa 2012 thuộc khoa Tài chính ngân hàng, theo PGS-TS Tán, nhà trường ghi nhận và sẽ giải quyết sớm cho sinh viên.