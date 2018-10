Nhiều suất học bổng từ các trường đại học New Zealand

Theo đó, Trường ĐH Auckland cấp học bổng cho sinh viên quốc tế đang theo học chương trình cử nhân và cao học tại trường. Học bổng có giá trị tối đa 10.000 NZD/suất/năm. Trường nhận hồ sơ đợt 1 từ nay đến hết ngày 21.11.2018 và đợt 2 từ tháng 3.2019 đến hết ngày 4.5.2019. Chi tiết về học bổng, bạn đọc tham khảo tại https://www.auckland.ac.nz/en/study/scholarships-and-awards/find-a-scholarship/the-university-of-auckland-international-student-scholarships-844-all.html

Trường ĐH Canterbury cấp học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngành kỹ sư với giá trị tối đa 15.000 NZD/năm. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đến hết ngày 1.3.2019.

Học viện Công nghệ Bách khoa UCOL cơ sở Whanganui cấp học bổng cho sinh viên quốc tế đang theo học ngành nấu ăn ở cơ sở Whanganui với 2 chương trình: New Zealand Certificate in Cookery và New Zealand Diploma in Cookery. Chi tiết về chương trình này, bạn đọc xem tại: https://www.ucol.ac.nz/study-at-ucol/fund-your-study/scholarships/scholarships-for-international-students