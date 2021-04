Nhiều trường CĐ đổi tên, thay đổi chiến lược để thu hút người học

Theo đó, hàng loạt trường CĐ trước đây có chữ “nghề” thì nay không còn chữ “nghề” nữa như Văn Lang, Quốc tế Hà Nội, Nguyễn Văn Trỗi, Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam, Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ… Bên cạnh đó, Trường CĐ Kỹ thuật thiết bị Y tế Bình Dương chuyển thành Kỹ thuật thiết bị Y tế miền Nam, CĐ nghề Lam Kinh thành CĐ Ngoại ngữ và du lịch Việt Nam , CĐ nghề Đại An thành CĐ Ngoại ngữ và công nghệ Việt Nam, CĐ Kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân thành CĐ Bình Minh Sài Gòn, CĐ Công nghệ Hà Nội thành CĐ FPT Polytechnic, CĐ Bách Việt thành CĐ Nova, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex thành CĐ Công nghệ TP.HCM, CĐ Tâm Trí thành CĐ miền Trung…

Chia sẻ về việc này, tiến sĩ Phan Thị Hải Vân, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ TP.HCM (CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex cũ), cho biết: “Trường thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam nên tên của trường có chữ viết tắt của tập đoàn. Cũng chính vì thế nhiều thí sinh và phụ huynh thường lầm tưởng trường chỉ đào tạo nhóm ngành dệt may, trong khi trường đào tạo đa ngành nghề, có khối dệt may, kinh tế, kỹ thuật, ngôn ngữ… Trường muốn đổi tên mới để phát triển đồng đều các ngành nghề và đặc biệt là gắn với xu hướng công nghệ hóa trong thời đại công nghiệp 4.0 này”.