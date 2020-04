Những 'bàn tay vàng' sáng chế máy lọc nước nhiễm mặn

Giúp bà con nông dân các vùng bị xâm nhập mặn

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang bị hạn mặn xâm nhập sâu, lượng nước ngọt để phục vụ tưới tiêu đã cạn kiệt, nước sinh hoạt từ các nhà máy nước cũng bị mặn vượt ngưỡng cho phép khiến cuộc sống của bà con nông dân khó khăn trăm bề. Xuất thân từ gia đình thuần nông, cùng là cựu học sinh ngành cơ điện tử của Trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương, Nguyễn Văn Hòa (Hưng Yên), Võ Văn An (Vĩnh Long) và Nguyễn Đức Vĩnh (Tiền Giang) đã thấu hiểu được nỗi khổ của bà con nông dân Đồng bằng sông Cửu Long. Sau gần 4 tháng từ lúc hình thành ý tưởng, mới đây, 3 bạn đã sáng chế thành công hệ thống xử lý nước nhiễm mặn để giúp người dân ở các vùng bị xâm nhập mặn với chi phí thấp nhất, chất lượng cao nhất có thể.

Hệ thống xử lý nước nhiễm mận của Hòa, An và Vĩnh NVCC

Được biết cấu tạo của hệ thống lọc nước này gồm các thiết bị xử lý kim loại nặng, xử lý cacbon, làm mềm nước, lọc tinh, thẩm thấu ngược, màng lọc RO, xử lý tiệt trùng cấp 1, xử lý thanh trùng cấp 2.

Nguyễn Văn Hòa, trưởng nhóm, chia sẻ: "Sản phẩm này sử dụng nguyên lý thẩm thấu ngược của màng lọc RO. Không như các máy hiện có trên thị trường sử dụng màng lọc thường nên chỉ có thể lọc được tạp chất, sản phẩm của tụi em sử dụng là màng lọc công nghiệp xuất xứ từ Nhật nên có thể lọc được nước mặn. Hệ thống của sản phẩm tích hợp chức năng rửa màng tự động theo thời gian cài đặt trước, có thẻ hàng ngày hoặc 2 ngày một lần". Theo Hòa, máy lọc nước nhiễm mặn này của nhóm đã được thử nghiệm và cho ra chất lượng nước đạt tiêu chuẩn (dùng thiết bị đo chuyên dụng). Trong thời gian tới, nhóm sẽ mang mẫu nước đi kiểm nghiệm tại trung tâm Quatest 3 để sản phẩm chính thức được công nhận về mặt chất lượng.

Võ Văn An (phải) và Nguyễn Đức Vĩnh NVCC

Võ Văn An cũng cho biết các sản phẩm lọc nước ngọt khác trên thị trường vẫn không xử lý được muối nên chạy một thời gian là hỏng do ngạt muối. Trong khi máy của nhóm tách được muối và cứ 1, 2 ngày là màng lọc tự động được làm sạch, trong khi giá thành thấp hơn khoảng 20% so với các sản phẩm trên thị trường cùng công suất, cùng chức năng.

Theo Nguyễn Đức Vĩnh, trong quá trình chế tạo sản phẩm, khó nhất là tìm thiết bị phù hợp vì tại Việt Nam rất ít chỗ bán. "Hơn nữa, tụi em phải sử dụng thiết bị có chi phí thấp mà vẫn đạt chất lượng để giảm chi phí cho bà con nên phải mất khá nhiều thời gian", Vĩnh chia sẻ.

Đều là những "bàn tay vàng" của đất nước

Được biết, Nguyễn Văn Hòa học nghề cơ điện tử, từng đạt giải nhất cuộc thi tay nghề do TP.HCM tổ chức, giải nhất cuộc thi tay nghề cấp quốc gia và giải ba Kỳ thi tay nghề ASEAN . Sau đó Hòa giành được chứng chỉ xuất sắc Kỳ thi Tay nghề thế giới. Sau khi tốt nghiệp, Hòa đã chế tạo ra nhiều mô hình như bộ thực hành PLC di động, bàn thực hành tự động hóa… để phục vụ cho việc dạy và học trong các trung tâm dạy nghề, trong các trường trung cấp, CĐ và ĐH.

Nguyễn Đức Vĩnh học ngành cơ điện tử, cũng từng đạt giải nhất cuộc thi tay nghề cấp thành phố, giải nhất cuộc thi tay nghề quốc gia, giải nhì Kỳ thi tay nghề ASEAN và tham gia Kỳ thi tay nghề thế giới. Trong khi đó, Võ Văn An cũng đạt nhiều thành tích như giải nhất cuộc thi tay nghề cấp thành phố, giải nhất cuộc thi tay nghề cấp quốc gia, giải nhì Kỳ thi tay nghề ASEAN và giành chứng chỉ xuất sắc Kỳ thi tay nghề thế giới cũng ở nghề cơ điện tử.

Nguyễn Đức Vĩnh đang say sưa với công việc NVCC

Chia sẻ về cách lựa chọn nghề nghiệp , Nguyễn Văn Hòa cho rằng cho dù học cái gì, bằng cấp nào thì điều quan trọng nhất là mình phải nỗ lực và quyết tâm học tập, nghiên cứu để có một cái nghề, một công việc có thể nuôi sống bản thân và gia đình. "Em thấy đa số phụ huynh muốn áp đặt con cái phải học ĐH, phải học ngành mà ba mẹ muốn. Nhưng bây giờ nhiều bạn trẻ đã có suy nghĩ khác. Các bạn biết chọn nghề mà mình yêu thích, phù hợp với năng lực và không nhất thiết phải là ĐH hay CĐ, trung cấp...", Hoà nhìn nhận.

Đối với Hòa, An và Vĩnh, hệ thống xử lý nước nhiễm mặn này chính là sản phẩm của kỹ năng mà 3 bạn đã học được từ trường nghề cũng như quá trình làm việc thực tế. "Tôi hài lòng về con đường mà mình đã chọn và sẽ tiếp tục cống hiến để tạo ra thật nhiều sản phẩm hơn nữa để phục vụ cho xã hội", Nguyễn văn Hòa bày tỏ.