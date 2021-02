Những bệnh phổ biến ở học đường gây biến chứng khó lường

Theo nhận định của các bác sĩ, nếu cha mẹ không sớm phát hiện và có biện pháp can thiệp kịp thời, tình trạng cong vẹo cột sống ở trẻ em có thể dẫn đến nhiều biến chứng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể của trẻ.

Bác sĩ Đặng Văn Đạt, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện (BV) đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho hay thời gian qua có một số phụ huynh đưa con tới BV khám và nêu vấn đề cột sống của con có bất thường.

“Nếu cha mẹ thấy cột sống của con uốn cong bất thường như có hình chữ C, chữ S thì rất có thể trẻ đã bị cong vẹo cột sống. Lúc này, trẻ còn có một số dấu hiệu khác như: một bên xương bả vai sẽ cao hơn bên còn lại (hai vai không đều), hai bên hông không cân xứng, đầu của trẻ nghiêng sang một bên, hai chân của trẻ có độ dài không bằng nhau, lồng ngực mất cân đối, các xương sườn dài không bằng nhau, một bên cơ thể của trẻ thường gầy hơn so với bên kia”, bác sĩ Đạt nói.

Theo bác sĩ, tình trạng cột sống biến dạng bất thường ở trẻ nhỏ có thể từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Những yếu tố thường gặp nhất là vẹo cột sống bẩm sinh, cong vẹo cột sống do bệnh lý thần kinh cơ (một số vấn đề rối loạn ở hệ thần kinh như bại não, bại liệt hay loạn dưỡng cơ...), cong vẹo cột sống do bàn chân bẹt (bàn chân không có vòm hay lõm). Và một nguyên nhân lớn là do thói quen, tư thế không tốt của học sinh (HS) như ngồi cúi gập cổ, gù lưng chơi game , mang cặp sách quá nặng...