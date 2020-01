Những người làm 'nghề bắt tội phạm'

Ở tuổi mới 26 tuổi, nhưng khi đối mặt với tội phạm, thiếu úy Nguyễn Võ Bảo Thuận, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an H.Giồng Riềng ( Kiên Giang ), người làm "nghề bắt tội phạm" rất quyết đoán.

Cứng rắn, quyết đoán

Mỗi năm, thiếu úy Thuận tham gia 10 - 13 vụ, bắt hàng chục đối tượng buôn bán ma túy, trong đó anh chủ công thực hiện khoảng 6 vụ/năm, bắt khoảng 20 tội phạm ma túy. “Tội phạm về ma túy thường rất liều lĩnh chống đối người thi hành công vụ. Nếu không cứng rắn, quyết đoán, tôi rất khó tấn công và để các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình”, thiếu úy Thuận cho biết.

28 tuổi đời, 7 năm tuổi nghề, trung úy Bùi Văn Tèo, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, cùng đồng đội tấn công, trấn áp nhiều tội phạm và trả lại cho người bị hại nhiều tài sản có giá trị lên đến hàng tỉ đồng/vụ. Trong 7 năm công tác, trung úy Tèo tham gia 28 chuyên án, bắt gần 100 đối tượng phạm tội. Năm 2018 - 2019, anh đã cùng đồng đội và công an các địa phương triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản có giá trị hàng tỉ đồng.