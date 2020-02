Ninh Thuận lùi thời gian học sinh đến trường phòng dịch Covid-19

Sáng 28.2, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn số 558/UBND-VXNV ngày 28.2 thay thế công văn 546/UBND-VXNV ngày 27.2 về việc lùi thời gian đến trường đối với trẻ mầm non, học sinh bậc tiểu học và THCS để phòng, chống dịch Covid-19

Theo công văn số 558, UBND tỉnh Ninh Thuận cho trẻ em mầm non, học sinh bậc tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học 1 tuần (từ ngày 2.3 đến ngày 8.3); học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2.3.

Việc đề xuất cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS trên toàn tỉnh đi học trở lại , giao Sở GD-ĐT Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 6.3.

Giáo viên, nhân viên vệ sinh trường, lớp đón học sinh đi học trở lại Ảnh: Thiện Nhân

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở GD-ĐT Ninh Thuận chỉ đạo thống nhất việc dạy-học bù cho các cấp học bảo đảm theo khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo quy định; đồng thời chỉ đạo công tác chuẩn bị vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn; chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng tại những vị trí thuận lợi cho học sinh và giáo viên sử dụng; tập huấn cho giáo viên, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Sở GD-ĐT Ninh Thuận, việc UBND tỉnh thay đổi quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh bậc tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học 1 tuần là do tối 27.2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có công văn hỏa tốc gửi tới UBND các tỉnh, thành về việc xem xét cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ thêm 2 tuần nên có sự thay đổi.