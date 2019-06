Obama Foundation Fellowship dành cho người phụ nữ yêu biển

Thời gian qua, TTC Edu đã mở rộng kết nối đào tạo quốc tế, hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín đồng hành trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường giáo dục mang định hướng quốc tế cho học sinh VN.

Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM vừa giới thiệu bài viết từ trang web Study in the States của Bộ An ninh nội địa Mỹ về quyền lợi khi du học Mỹ.