Ông Phùng Xuân Nhạ: Thứ trưởng Lê Hải An là người 'trí tuệ, tâm huyết, giản dị'

Trưa nay 21.10, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Lê Hải An.

Hơn 400 đoàn đại biểu của các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp , các nhóm cá nhân… khắp cả nước đã đến dự lễ viếng và truy điệu, tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An.

Trưởng ban tổ chức lễ tang là ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Sau khi thắp hương tiễn biệt người cộng sự xấu số của mình, ông Phùng Xuân Nhạ đã viết vào sổ tang những dòng chữ bày tỏ niềm thương tiếc của mình.

Cụ thể, ông Nhạ viết: “Đồng chí Lê Hải An là nhà giáo, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, nhà quản lý giáo dục trí tuệ, tâm huyết, giản dị, đã sẵn sàng nhận và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Hải An mất đi là tổn thất to lớn đối với Bộ GD-ĐT nói riêng và ngành giáo dục nói chung, là mất mát đau thương không có gì bù đắp được đối với gia đình , người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến đồng chí Lê Hải An. Xin vĩnh biệt đồng chí Lê Hải An”.

Như Thanh Niên đưa tin, sau khi nhận được tin Thứ trưởng Lê Hải An qua đời do rơi từ tầng 8 nhà D cơ quan Bộ GD-ĐT, sáng 17.10, phần lớn những người quen biết hoặc cùng làm việc với ông Lê Hải An đều tỏ ra bàng hoàng, thương tiếc.

Theo họ, ông Lê Hải An là một vị lãnh đạo làm việc có trách nhiệm, phong thái giao tiếp lịch lãm, cách cư xử điềm đạm. Dù mới về Bộ GD-ĐT nhậm chức thứ trưởng chưa được 1 năm, nhưng cán bộ cấp dưới của ông, từ các lãnh đạo cấp vụ, cục đến các chuyên viên, đều yêu quý và kính trọng ông.

Linh cữu Thứ trưởng Lê Hải An được đưa vào nhà tang lễ Ảnh Gia Hân

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, ghi sổ tang trong tang lễ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An Ảnh Gia Hân

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, làm trưởng đoàn Cơ quan Chính phủ đến viếng Thứ trưởng Lê Hải An Ảnh Gia Hân

Ông Nguyễn Vinh Hiển, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, đến viếng Ảnh Gia Hân

Người quen, bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, xót thương Thứ trưởng Lê Hải An Ảnh Gia Hân

Hàng ngàn người đến tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An Ảnh Quý Hiên