Phòng dịch Covid-19: Học sinh Hà Tĩnh hoàn thành thi học kỳ 2 trước ngày 8.5

“Để hoàn thành thi học kỳ 2 cho học sinh theo đúng kế hoạch, sáng nay chúng tôi đã làm việc với đơn vị viễn thông để triển khai phần mềm dạy, thi trực tuyến cho học sinh”, bà Nga nói.

Liên quan yếu tố về dịch tễ của 2 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng vừa ghi nhận tại Hà Tĩnh, trong sáng nay, khoảng 1.400 học sinh của 3 trường mầm non trên địa bàn TP.Hà Tĩnh cũng được cho nghỉ học, gồm: Mầm non Tư thục Nguyễn Du, Mầm non Tân Giang và Mầm non Ischool.