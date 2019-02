Phụ huynh giúp trẻ bắt nhịp với việc học

Nhắc nhở thời gian

Kỳ nghỉ tết kéo dài hơn 10 ngày sẽ tác động không nhỏ đến thói quen học tập hằng ngày của học sinh. Với quan niệm “ngày tết mà” nên phần lớn phụ huynh thường hay cho con em thức khuya và tất nhiên đi kèm với đó là việc ngủ dậy muộn hơn so với ngày thường đi học rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân chính tác động đến sự thay đổi nhịp sống sinh học của học sinh và theo các giáo viên thì quay lại với lịch học, những ngày đầu tiên phải thức dậy sớm cộng với dư âm vui chơi thoải mái ngày tết khiến học trò tỏ ra khá mệt mỏi.

Giáo viên Lê Minh Tân, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM) cho hay: “Những ngày này, “nhiệm vụ chính” của các em là vui chơi thoải mái nên dễ tạo cho chính bản thân tình trạng chán nản với việc học. Từ đó sẽ dẫn đến ngại học bài, xem lại bài trước khi đến lớp và tiếp theo đó là ngủ gật, không chép bài trong giờ học. Hay ngày đầu tiên đến lớp gặp bạn bè thường có nhiều chuyện để kể với nhau nên hay nói chuyện riêng trong giờ học. Đã có không ít học sinh bị thầy cô giáo nhắc nhở”.

Và để tránh xảy ra tình trạng uể oải trong những buổi học đầu năm mới cũng như sớm bắt nhịp lại với việc học, giáo viên Võ Thị Thùy Linh, Trường tiểu học Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú, TP.HCM), cho rằng cần có sự phối hợp nhắc nhở, khuyến khích của phụ huynh. Sắp đến ngày đi học, phụ huynh nên nhắc nhở các bé đặt chuông báo thức hoặc đánh thức trẻ dậy đúng giờ, hạn chế thức khuya để làm quen lại với thói quen học tập.

Ngoài ra, giáo viên Minh Tân tư vấn: “Phụ huynh cũng có thể động viên con em bằng cách chẳng hạn như: “Năm mới mà để người khác nhắc nhở là điều không tốt” từ đó nhẹ nhàng khuyên các em nếu có nhiều chuyện cần chia sẻ thì tranh thủ giờ giờ ra chơi để nói chuyện với bạn bè. Còn trong giờ học nên chú ý nghe giảng để tiếp thu bài một cách nhanh chóng”.

Thêm vào đó thầy Minh Tân còn “bỏ nhỏ”: “Vào những ngày đầu năm mới, hầu hết thầy cô giáo hay “lì xì” điểm cao cho những học sinh chăm chỉ, có tinh thần học tập tốt nên cần chú ý để tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài học để nhận những điểm 10 may mắn”.

Trở lại với nếp sinh hoạt

Ngại học, sợ học là biểu hiện tâm lý của học sinh ngay từ bậc mầm non cho đến những bậc học lớn hơn vào thời điểm này. Và để tránh không tái diễn tình cảnh như năm trước, theo lời kể của chị Bùi Hồng Nga, nhà số 910 chung cư Ehome (Q.Bình Tân, TP.HCM): “Sáng đầu tiên đưa con đến trường mầm non, bé khóc thét, tay níu chặt áo mẹ không rời. Thấy con khóc vậy mà không còn cách nào khác vì phải đi làm” nên cô Trương Lan, giáo viên Trường mầm non Vàng Anh (Q.5, TP.HCM), hướng dẫn trước khi đi học 2 ngày, phụ huynh cần nói với bé về chuyện ở trường, ở lớp, giải thích cho các bé hiểu ngày tết ba mẹ được nghỉ làm nên con được ở nhà. Hết tết thì ba mẹ đi làm, con cũng phải đến trường và phụ huynh nên đưa bé trở về với nếp sinh hoạt cũ để chuẩn bị cho bé đi học. Tuyệt đối đừng bao giờ đưa ra lời dọa dẫm: “Không ngoan là cho đi học sẽ khiến bé thấy việc trở lại trường là đòn trừng phạt mà sợ hãi”

Còn tiến sĩ Vũ Thu Hương, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, tư vấn phụ huynh hãy khéo léo khuyến khích trẻ đến trường. Trước ngày đi học, để con không quá mệt mỏi với lượng bài tập, cha mẹ nên hướng dẫn chia nhỏ ra thành các cụm bài. Mỗi ngày, yêu cầu con giải quyết từng việc và lịch trình này sẽ giúp con nhanh chóng lấy lại tư thế học hành sau kỳ nghỉ dài. Thường sau một kỳ nghỉ quá dài, các bé rất ngại dậy sớm thì cha mẹ cũng nên tập cho con thức dậy đúng giờ đi học trước ngày nhập học trở lại khoảng 2 ngày. Thói quen được dần hình thành thì khi con quay trở lại lớp học, con sẽ không cảm thấy quá ngại và mệt mỏi.

Và để con có tâm thế vui mừng trở lại lớp học, tiến sĩ Hương chia sẻ, phụ huynh có thể chuẩn bị cho con một chút bánh kẹo để con đến làm quà mừng tuổi cho cô giáo và bạn bè. Điều này sẽ giúp buổi học đầu tiên của con sau tết trở nên đáng yêu hơn nhiều.