Phụ huynh xin lỗi nữ sinh thực tập bị bắt quỳ gối

Chiều nay, 2.4, bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An) đến nhà riêng của chị Phan Thị Hiên (21 tuổi, trú tại xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An; là sinh viên thực tập tại Trường mầm non Việt Lào , thành phố Vinh) xin lỗi chị Hiên cùng gia đình về việc làm của mình trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.