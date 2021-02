Quán quân cuộc thi Jump Start 2020: Cô nữ sinh 'năng lượng hơi cao quá'

Tại Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội vừa diễn ra đêm chung kết cuộc thi Jump Start 2020. Đây là cuộc thi năng lực tiếng Anh thường niên dành riêng cho sinh viên khối ngành ngôn ngữ Anh tại Hà Nội, do Trường ĐH Ngoại thương phối hợp với Học viện Tài năng Sao Khuê tổ chức. Cuộc thi năm nay có chủ đề “Nhà phiên dịch tương lai”, được bắt đầu bởi vòng sơ khảo từ tháng 12.2020, kết thúc vào cuối tháng 1.

Ở vòng thi chung kết có sự hiện diện của top 8 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trường: ĐH Hà Nội, Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, Thương mại, Ngoại thương. Chung cuộc, Nguyễn Hà Trang, sinh viên năm thứ 3 Khoa tiếng Anh thương mại (Trường ĐH Ngoại thương) đoạt ngôi vị quán quân.

Chia sẻ với Thanh Niên, Trang cho biết, năm ngoái cô đã từng dự thi cuộc thi này, nhưng rồi chỉ được nhận một giải phụ là giải thí sinh được yêu thích nhất. Vì rất thần tượng các anh chị đạt giải cao trong cuộc thi nên Trang quyết tâm năm nay phải dự thi, phải thật “ngầu” được như các anh chị, để được nhận giải cao về chuyên môn. Và cuối cùng ước mơ đã thành hiện thực.

Trang nói: “Đây là một cuộc thi rất khó khăn. Nhưng nó là khó khăn chung với tất cả các thí sinh, bởi chúng tôi sẽ luôn luôn phải tiếp cận đến những vấn đề mới. Mỗi vòng thi lại có một chủ đề khác nhau, yêu cầu các thí sinh phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Riêng tôi tự nhận thấy mình không có lợi thế về chuyên môn khi chỉ mới học năm thứ 3 (thường những thí sinh vào sâu vòng trong học năm 4 - PV). Vì vậy, trước mỗi vòng thi tôi đều tìm hiểu, để ý và tiếp thu những ý kiến của ban giám khảo để chuẩn bị cho phần sau tốt hơn”.

Trang cũng tâm sự, trước khi vào vòng chung kết , cô khá căng thẳng vì hồi hộp quá. Vừa là do lần đầu tiên cô đi giày cao gót, quan trọng nhất là cô không thể nào đoán được diễn giả sẽ nói gì nên rất bối rối. Khi được biết mình lọt vào tốp 3 cùng với 2 thí sinh “đàn chị”, tự nhiên cô thấy đỡ căng thẳng do xác định “mình làm sao bằng 2 chị ấy được!” (á quân 1 Vũ Thị Trà My, sinh viên khoa tiếng Anh thương mại, Trường ĐH Ngoại thương; á quân 2 Nguyễn Thị Trà Giang, sinh viên khoa Sư phạm Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội).