Quảng Nam: Nữ sinh lớp 7 bị lột đồ, đánh đập tới tấp trên cầu Bình Đào

Sáng 9.5, Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết clip ghi lại hình ảnh một học sinh ở Quảng Nam bị đánh trên cầu xuất hiện trên mạng xã hội là xảy ra trên địa bàn. “Đoạn clip được ghi lại tại cầu Bình Đào bắc qua sông Trường Giang nối xã Bình Triêu với Bình Đào (H.Thăng Bình). Hiện công an huyện đã làm việc với bị hại để nắm thêm thông tin”, một lãnh đạo Công an H.Thăng Bình thông tin.

Do mâu thuẫn nên hai nhóm học sinh hẹn nhau giải quyết ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mới đây, mạng xã xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một học sinh ở Quảng Nam bị đánh trên cầu. Sự việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong clip thể hiện nữ sinh áo đen liên tục dùng tay đánh tới tấp vào vùng đầu của nữ sinh áo trắng, bất chấp em này gào khóc van xin. Không những thế, nữ sinh áo đen còn dùng tay kéo áo, lột đồ em áo trắng. Đáng chú ý, xung quanh nơi xảy ra vụ đánh nhau còn có nhiều học sinh khác nhưng không ai có động thái nào can ngăn.

Trong khi đó, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Hiền (xã Bình Đào), cho biết nữ sinh bị đánh trong clip xuất hiện trên mạng xa hội là em P.T.B.T (lớp 7, Trường THCS Nguyễn Hiền). Nữ sinh đánh P.T.B.T là T.T.N.A (lớp 8, Trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, H.Thăng Bình).

Nữ sinh lớp 7 bị kéo lê giữa cầu. ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Hiền, thông tin ban đầu cho thấy hai nhóm học sinh của Trường THCS Nguyễn Hiền và THCS Hoàng Diệu quen nhau qua mạng xã hội. Chiều 6.5, những em này hẹn nhau đến cầu Bình Đào giải quyết mâu thuẫn. P.T.B.T, đến điểm hẹn với hai học sinh khác. Tuy nhiên, hai em này bị nhóm của em A. khống chế nên không thể can ngăn sự việc.