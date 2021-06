Quảng Ninh dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 tăng cao

Theo thống kê sơ bộ điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, địa phương này có 62 bài thi môn chung đạt điểm 10 (trong tổng số hơn 41.300 bài thi), tỷ lệ tương đương so với kỳ thi năm 2020.

Đáng chú ý, tiếng Anh là môn có nhiều điểm 10 nhất, với 36 bài thi (tăng 0,2% so với năm 2020), môn toán có 18 điểm 10 (bằng năm 2020), môn tiếng Trung có 6 điểm 10 (đạt tỷ lệ 1,7% tổng số bài thi, kỳ thi năm trước không có điểm 10), riêng môn mgữ văn tiếp tục không có điểm 10.

Cũng theo số liệu thống kê, tỷ lệ bài thi đạt điểm trên 5 chiếm 60,7%, tăng 11,4% so với năm 2020; tỷ lệ điểm dưới 5 và điểm 0 của các môn thi chung đều giảm so với kỳ thi năm trước.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, với phổ điểm như trên, dự báo điểm chuẩn vào các trường công lập hệ THPT sẽ tăng cao hơn so với năm học trước từ 1 - 2 điểm. Các trường THPT sẽ thu nhận đơn phúc khảo từ nay đến hết ngày 18.6. Sau thời gian này, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh sẽ thông báo kết quả phúc khảo chậm nhất vào ngày 22.6. Cũng trong ngày 22.6 sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh.

Được biết, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Quảng Ninh đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 an toàn. Ngoài Quảng Ninh, đã có Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long công bố điểm thi vào lớp 10.