Rét dưới 10 độ C, nơi cho học sinh nghỉ học, nơi lùi giờ

Hà Nội không nghỉ học khi rét dưới 10 độ C

Tại Hà Nội, học sinh các trường từ mầm non tới THPT vẫn đi học bình thường trong ngày hôm nay. Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết từ mùa đông năm nay, khi bản tin dự báo thời tiết lúc 6 giờ 15 của Đài Truyền hình Việt Nam dự báo nhiệt độ xuống dưới 10 độ C cũng không có nghĩa học sinh tiểu học và mầm non của Hà Nội sẽ nghỉ học như các năm trước.