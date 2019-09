Sáng nay, hàng trăm trường học ở vùng lũ Hà Tĩnh khai giảng năm học mới

Tại 2 điểm trường của Trường tiểu học Hà Linh (xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), từ sáng sớm, các học sinh đã được cha mẹ đưa đến trường sau nhiều ngày bị gián đoạn do bị mưa lũ.

Ban giám hiệu nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới lồng ghép trong tiết chào cờ đầu tuần. Lễ khai giảng muộn được tổ chức nhanh gọn nhưng không kém phần trang nghiêm, vui tươi và phấn khởi.

Cô Lê Thị Hợi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hà Linh, cho biết mặc dù cả 2 điểm trường không bị ngập nhưng hơn 500 học sinh trong trường đều có nhà ở vùng thấp trũng, lại nằm ven con sông Ngàn Sâu nên bị ngập sâu.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trường ở vùng lũ hoãn khai giảng năm học mới. Đến chiều 8.9, nước lũ mới rút hoàn toàn khỏi địa bàn.

“Lễ khai giảng phải tổ chức muộn nhưng nhà trường cũng đã chuẩn bị rất chu đáo. Thầy cô và học sinh trong trường cũng rất vui mừng. Tin rằng trong năm học mới này nhà trường sẽ đạt được nhiều thành công”, cô Hợi nói.

Riêng Trường mầm non Hà Linh vào sáng nay nhà trường vẫn chưa thể tổ chức khai giảng. Ngôi trường này do nằm sát bên con sông Ngàn Sâu nên bị nước lũ dâng ngập đến 2 m từ ngày 4 - 6.9. Đến ngày 7.9, sau khi nước lũ rút khỏi sân trường, các giáo viên và lực lượng bộ đội, công an mới tiến hành dọn dẹp vệ sinh, lau lại bàn ghế.