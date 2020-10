Sau ‘vỡ trận’, Trường đại học Thăng Long lùi lịch tuyển bổ sung sau 10.10

Bị Bộ GD-ĐT nhắc nhở vì đẩy lịch tuyển bổ sung lên

Ngày 5.10, trên fanpage của Trường đại học Thăng Long xuất hiện thông báo về việc tuyển bổ sung 710 chỉ tiêu ở tất cả ngành đào tạo, điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm đến 24,2 điểm (tùy từng ngành), bằng điểm chuẩn đợt 1. Thời gian nhận hồ sơ từ 8 giờ ngày 6.10 cho tới khi hết chỉ tiêu. Trên trang này có thông tin lưu ý về nguyên tắc xét tuyển là “ưu tiên xét tuyển thí sinh nộp trước, không theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp”.

Hậu quả của thông báo này là từ 5 giờ sáng ngày 6.10, khoảng 1.000 thí sinh (và phụ huynh) đã có mặt tại Trường đại học Thăng Long để xếp hàng chờ lấy số thứ tự . Đến 10 giờ sáng cùng ngày, số thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển bổ sung lên đến khoảng 2.000 người.

Chia sẻ với báo chí, ông Phan Huy Phú, Hiệu trưởng Trường đại học Thăng Long, xác nhận: “Chúng tôi thực sự vỡ trận. Nghĩa là số người kéo đến quá đông, khiến chúng tôi không kiểm soát được tình hình. Ngay lúc đó, Bộ GD-ĐT biết và gọi điện nhắc nhở nhà trường. Vì thế trường đã yêu cầu người phụ trách trang fanpage gỡ thông báo cũ xuống, thay vào đó bằng thông báo mới , rằng nhà trường sẽ thực hiện lịch tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển đúng như yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Trường cũng đã xin lỗi thí sinh và phụ huynh, đây là sự việc mà trường không mong muốn, mong các em và các vị phụ huynh thông cảm.”.

Tuy nhiên, để đáp ứng đòi hỏi của những thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại trường ngày 6.10, trường phải đưa ra giải pháp có tính thỏa hiệp, nhằm làm cho thí sinh và phụ huynh an tâm, bằng cách nhận thông tin đăng ký xét tuyển từ 14 giờ ngày 6.10 đến 17 giờ ngày 11.10.

Sẽ có thông báo chính thức việc xét tuyển bổ sung vào ngày 11.10

Để đăng ký xét tuyển, thí sinh chỉ cần nộp bản phô tô giấy chứng nhận điểm thi. Sau đó, nhà trường sẽ tổng hợp dữ liệu rồi sàng lọc sơ bộ, để có căn cứ ngày 11.10 đưa ra thông báo về việc chính thức nhận đăng ký xét tuyển bổ sung mà trong đó sẽ có thông tin quan trọng là điểm sàn nhận hồ sơ.

“Sau thông báo này, trường sẽ chính thức việc xét tuyển bổ sung. Khi đó, nếu phụ huynh - thí sinh nào thực sự yêu mến trường, đáp ứng được yêu cầu về điểm sàn, sẽ làm thủ tục đăng ký xét tuyển chính thức bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận điểm thi. Sau đó, trường sẽ xác định điểm trúng tuyển theo nguyên tắc xét từ điểm cao xuống đến hết chỉ tiêu”, ông Phú cho biết.

Về việc có thông báo ban đầu trên fanpage của trường, đặc biệt là về nội dung “ưu tiên xét tuyển thí sinh nộp trước”, ông Phú nhận lỗi về lãnh đạo nhà trường là đã thiếu giám sát, để quản trị trang đưa ra thông báo tùy tiện.

Còn về việc đẩy lịch tuyển bổ sung lên (Bộ GD-ĐT quy định tuyển bổ sung từ ngày 11.10 thì trường đẩy lên từ 6.10), ông Phú cũng nhận lỗi và đồng thời giải thích: “Lịch tuyển sinh năm nay bị xê dịch do dịch Covid-19 . Vì thế ngày 19.10 chúng tôi mới bắt đầu năm học mới cho sinh viên năm thứ nhất, lịch này không thể lùi được nữa, vì sẽ ảnh hưởng tới năm học sau. Nếu tuyển sinh bổ sung theo lịch của Bộ GD-ĐT, các em trúng tuyển trong đợt bổ sung sẽ bị thiệt thòi do không kịp nhập học trước ngày 19.10. Chúng tôi muốn đẩy sớm lên là vì muốn đảm bảo quyền lợi cho những em này”.

Ông Phú cũng cho rằng, lý do khiến trường lâm vào tình trạng “vỡ trận” như ngày 6.10 là do tính “đặc thù” của kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm nay. Năm nay, do quá nhiều thí sinh điểm cao mà vẫn trượt đợt 1 nên nhu cầu đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường tăng bất thường.

“Mọi năm chúng tôi thiếu chừng 500-700 chỉ tiêu, số đăng ký xét tuyển cũng chỉ khoảng từng đó, nên gần như em nào đăng ký là đỗ (vì điểm sàn nhận hồ sơ bằng điểm chuẩn đợt 1). Nên chúng tôi thực sự bất ngờ trước việc hàng ngàn người có nhu cầu đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường năm nay”, ông Phú nói.