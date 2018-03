Sẽ đánh giá giáo viên phổ thông bằng 15 tiêu chí

Báo cáo với Tổ công tác của Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết, Bộ không còn phòng trong vụ, nhờ vậy đã giảm được 63 vị trí lãnh đạo cấp phòng so với trước đây.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30.6.2015 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT để lấy ý kiến rộng rãi.

Tổ chức giáo dục quốc tế EF (Education First) vừa chính thức công bố cuộc thi hát tiếng Anh (Voice Up) dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc.

Hai trung tâm đào tạo và kiểm tra đánh giá theo chuẩn Pearson Test of English Academic (PTE Academic) được chính thức khánh thành tại TP.HCM (ngày 27.3) và Hà Nội (ngày 29.3).

Chiều 26.3, UBND xã Thạnh Phước, H.Thạnh Hóa (Long An) cho biết công an xã đang quản lý số tiền 12 triệu đồng do một học sinh lớp 3 nhặt được, chờ chủ nhân đến nhận lại.