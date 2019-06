Sẽ thu hồi và đổi vở thưởng hình 12 con giáp: tí, sửu, dần, thỏ

Đồng thời, ông Dũng cho biết đã tìm hiểu được nguồn gốc của những quyển vở nói trên. Theo đó, trong số 12.700 quyển vở mà một thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh mua từ TP.HCM về có lẫn một số quyển in hình như phụ huynh phản ánh. “Trong số này có nhiều quyển in hình nhân vật phim hoạt hình, chỉ một số quyển in hình 12 con giáp mà thôi”, ông Dũng thông tin. Ngoài ra, ông Dũng cho biết đã liên lạc với phía cung cấp số vở nói trên và họ cho biết đã không để ý khi nhập số vở này. Phía cung cấp đã đồng ý đổi số vở khác để nhà trường đổi phần thưởng cho học sinh.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ở Việt Nam, con giáp thứ 4 trong 12 con giáp là con mèo, còn ở Trung Quốc và một số nước khác là thỏ.

Như Thanh Niên đã thông tin, phần thưởng cuối năm của một số học sinh đạt danh hiệu xuất sắc của Trường tiểu học Dương Đông 4 là những quyển vở có in hình 12 con giáp, trong đó con giáp thứ 4 là thỏ chứ không phải là mèo, khiến phụ huynh bức xúc. Theo thông tin in trên bìa 4, số vở này sản xuất tại công ty TNHH SX TM DV Thu Quyết Tâm, đặt tại KP 12, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM. Quan sát ở bìa 1, bên phải 1 con giáp được in to là 12 con giáp được in nhỏ hình vòng cung, riêng con giáp thứ 4 được in hình con thỏ.