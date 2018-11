Sinh viên bị sốc vì trường gửi kết quả học tập cho phụ huynh

Sự việc diễn ra sau khi một số sinh viên từ Đại học Thâm Quyến than phiền trên mạng xã hội Wechat rằng họ bị yêu cầu cung cấp địa chỉ của cha mẹ mình vì “lý do an ninh”, theo tờ Shenzhen Evening News.

Nhiều sinh viên trên đã buồn rầu, lo lắng khi phát hiện rằng nhà trường gửi kết quả học tập cho cha mẹ chứ không phải cho mình. “Việc chứng kiến các bạn cùng lớp cố gắng giải thích với mẹ về điểm số và cho hay bao nhiêu tín chỉ phải học khiến tôi căng thẳng. Tôi tự hỏi không biết mình có bị cha gọi tối nay không”, một sinh viên viết trên Wechat.

tin liên quan Trung Quốc: Trường học buộc nữ sinh cam kết giữ 'trinh tiết' Vài cư dân mạng cho hay một số trường đại học khác ở Trung Quốc, như Đại học Trung Sơn, Đại học Nam Xương và Đại học Dược Quảng Đông, đã gửi kết quả học tập của sinh viên cho phụ huynh trong nhiều năm qua. Vài cư dân mạng cho hay một số trường đại học khác ở Trung Quốc, như Đại học Trung Sơn, Đại học Nam Xương và Đại học Dược Quảng Đông, đã gửi kết quả học tập của sinh viên cho phụ huynh trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, cựu Giám đốc học thuật Dương Đông Minh tại Đại học Giao thông Đông Hoa (Trung Quốc) cho trang NetEase hay trường này gửi thư báo điểm của sinh viên cho phụ huynh trong 2 thập niên qua. “Nếu điểm số của sinh viên không quá lý tưởng, họ chắc chắn sẽ chịu áp lực sau khi cha mẹ nhận kết quả. Tuy nhiên, sinh viên đại học đã trưởng thành và chúng tôi hy vọng áp lực này có thể biến thành động lực giúp sinh viên nỗ lực hơn”, ông Dương cho hay.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ trên Wechat rằng họ ủng hộ việc nhà trường gửi bảng điểm cho phụ huynh, trong khi một số người khác cho rằng việc làm này vi phạm sự riêng tư của sinh viên, theo tờ South China Morning Post.