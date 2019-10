Sinh viên mất điểm: Khoa chuyên môn và phòng đào tạo không lưu bảng điểm gốc?

Cũng theo sinh viên này, tính từ thời điểm bị mất điểm đến nay lớp đã làm đơn 3 lần, lần gần nhất cách nay khoảng một tháng. Kết quả là mới chỉ một số sinh viên đến hạn xét tốt nghiệp được giải quyết trước, hiện tại còn hơn nửa lớp vẫn chưa có điểm môn này.

Còn sinh viên K. cho hay: “Em bị mất điểm 4 môn, đến nay có điểm 3 môn. Cách đây 2 - 3 ngày em lên hệ thống truy cập vẫn còn thiếu điểm môn kinh doanh ngoại hối, môn này em đã học và có điểm từ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017”. K. cho biết khoảng hơn 20 sinh viên đã cùng ký tên vào đơn gửi lên khoa để yêu cầu xem xét giải quyết. Trong đó hầu hết sinh viên đều bị mất điểm 3 - 4 môn học. “Tụi em hỏi trường, trường nói sẽ giải quyết trước khi sinh viên tốt nghiệp”, K. thông tin.

Giảng viên này cho biết đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua nhận được phản ảnh của một số sinh viên về việc bị mất điểm nhưng chưa được giải quyết, trong đó có môn kinh doanh ngoại hối do chính ông dạy từ năm học 2016 - 2017 (lớp chất lượng cao khóa 11).

Theo bảng điểm một sinh viên vừa được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, có môn chỉ thể hiện tổng điểm mà không có điểm thành phần. Trong khi đó theo quy định, môn kinh doanh ngoại hối có tới 7 cột điểm gồm: 2 cột điểm thường kỳ, 1 cột điểm giữa kỳ, 3 cột điểm thực hành và 1 cột điểm cuối kỳ.

“Dù chỉ có điểm cuối kỳ nhưng sinh viên này vẫn được xét tốt nghiệp, được cấp giấy chứng nhận tạm thời. Vấn đề là không có điểm thành phần nhưng có điểm tổng, vậy điểm tổng từ đâu ra?”, người này đặt vấn đề.

Tối 11.10, trao đổi với phóng viên Thanh Niên , PGS-TS Lê Văn Tán, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết sự cố mất dữ liệu điểm này diễn ra từ giữa năm 2018 do lỗi phần cứng. Đến tháng 4 năm nay, lỗi này đã được khắc phục dựa trên file điểm lưu trữ của phòng đào tạo và khoa. Đến thời điểm hiện tại, còn một số trường hợp bị mất điểm chưa khôi phục được có 2 lý do file điểm scan bị mờ, hoặc do sai sót trong lưu trữ file điểm ở khoa.