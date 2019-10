Sở GD-ĐT Đà Nẵng bác thông tin giả mạo việc cho học sinh nghỉ tránh bão

Trước đó , (tối 30.10) mạng xã hội chia sẻ công văn đóng dấu “khẩn” của Sở GD-ĐT Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống mưa lũ, gió lốc đối với ngành giáo dục và đào tạo có nội dung thông tin cho học sinh nghỉ học tránh bão. Đáng nói, ký văn bản là Phó Giám đốc Trần Sỹ. Tuy nhiên, hiện tại, ngành giáo dục Đà Nẵng hoàn toàn không có phó giám đốc nào tên Trần Sỹ.

Bên cạnh đó, bên dưới công văn giả mạo có đóng dấu “khẩn” có ghi rõ nơi nhận có kèm cả Báo Quảng Ngãi nên không loại trừ việc có người dùng văn bản của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi để sửa đổi và thông tin giả mạo.

Công văn giả mạo đóng dấu “khẩn” ghi số 1663 được đăng trên tài khoản Facebook có tên Sở GD - ĐT Đà Nẵng và nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Đà Nẵng xác nhận vụ việc và khẳng định đó là công văn giả.

Lãnh đạo sở này cũng cho biết trong ngày 31.10, Sở chỉ có ban hành công văn 3205, do Phó Giám đốc là ông Trần Nguyễn Minh Thành ký, gửi các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn bác bỏ việc thông tin giả mạo, đồng thời yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Công văn bác bỏ thông tin giả mạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng ẢNH: SỞ GD-ĐT ĐÀ NẴNG

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng đặc biệt lưu ý các trường học thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ công nhân viên nhà trường, đề phòng trường hợp cây đổ, đảm bảo an toàn điện; các công trình trường học đang xây dựng cần được rào chắn cẩn thận, đảm bảo an toàn xây dựng, không cho HS đến gần khu vực đang thi công.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng nhấn mạnh: "Hiện nay, trên mạng xã hội có nhiều trang thông tin lấy tên liên quan đến Sở GD-ĐT Đà Nẵng. Tuy nhiên đến nay Sở chưa từng có trang thông tin hoạt động trên mạng xã hội"

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT xác nhận học sinh toàn thành phố vẫn đi học bình thường do tình hình thời tiết ở Đà Nẵng không quá phức tạp.