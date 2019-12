Tác giả viết về buông bỏ trong đề thi ngữ văn: Sai lầm có giá trị riêng!

Giải thích rõ hơn về điều này, Kim Cúc cho biết: "

Paulo Coelho, tác giả cuốn sách Nhà giả kim có một câu mà tôi vô cùng tâm đắc: "If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello" (tạm dịch: nếu bạn đủ dũng cảm nói tạm biệt, cuộc sống sẽ tặng thưởng cho bạn một lời chào mới). Tôi tin vào điều tích cực, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, nên sẽ không cố chấp đâm đầu lao về phía trước bằng mọi giá nếu con đường đó không mang lại cho mình niềm vui, nếu đó là sự trông đợi của người khác chứ không phải con đường chính mình lựa chọn".