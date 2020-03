Tâm thư phó hiệu trưởng gửi sinh viên về việc tiếp tục nghỉ học nhận 'bão like'

Nguyên văn bức thư: “Lần 1, lần 2 rồi thêm lần nữa... cứ mỗi lần dịch bệnh Covid -19 có những diễn biến mới, các thầy cô lãnh đạo nhà trường và các phòng ban các khoa trao đổi chia sẻ. Tim nóng nhưng đầu lại cần lạnh để cân nhắc: học - nghỉ - nghỉ - học… Các em gián đoạn việc trở lại trường đã gần 2 tháng. Do diễn biến phức tạp, bất ngờ và khó lường của dịch Covid-19, nhà trường, thầy cô rất xin lỗi vì có lúc khiến các em rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe, khó xử thậm chí có khi còn khó chịu do việc dời lịch học. Hy vọng các em đã hiểu những khó khăn khi nhà trường đứng trước áp lực: cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để ngăn chặn dịch bệnh lây lan hay tiếp tục tổ chức việc học cho kịp tiến độ? Thầy biết việc hoãn lại thời gian học có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch và dự định của các em. Cũng như các em, thầy cô hóng từng ngày từng giờ mong tình hình ổn định để các em tiếp tục đến trường, để được gặp lại các em. Có những việc tưởng chừng như chỉ thực hiên theo như đã định lại phải thông báo lại, những ca mà các em hay gọi “phút chót"... là điều mà trong bối cảnh này không ai mong muốn. Sân Phượng Vỹ vẫn đầy cây xanh rợp nắng, hàng Bằng Lăng bên lối nhỏ Cát Tường vẫn níu sắc tím mơn man, gió vẫn rì rào trước Rạng Đông, Cẩm Tú, Tường Vy, Nhà Thiên Lý chiều chiều vẫn che bóng mát cho những nơi mà các em, các câu lạc bộ vẫn thường học nhóm, đàn ca.., các giảng đường thường ngày, vẫn như cô thiếu nữ, đẹp đến nao lòng nhưng lại thiếu nụ cười vì vắng bóng các em... Trường không còn là trường khi thiếu những chiếc ô che đầy màu sắc, sinh viên nối hàng dài từ cổng trước những giờ đến lớp rộn rã tươi vui - như một đặc quyền của sinh viên Nông Lâm khi được học trong không gian đầy cây xanh rợp bóng. Nói như vậy để em biết điều tuyệt vời nhất của trường, của thầy cô chính là sự hiện diện càng sớm càng tốt của các em - những sinh viên yêu quý của thầy cô. Thầy cô biết các em đang nóng lòng với tiến độ học tập. Thầy cũng rất muốn các em quay trở lại trường ngay nhưng nhà trường không thể. Việc học là suốt đời, chúng ta có thể tạm hoãn. Sức khỏe là quan trọng nhất và nhà trường không thể mạo hiểm để đem ra làm phép thử đối với thứ quý báu này. Thầy rất mong các em hiểu, có sự chia sẻ và chấp hành nghiêm túc quy định về y tế giáo dục của tất cả các sinh viên, học viên với nhà trường. Trong thời gian nghỉ học và học tập tại nhà, các em nhớ giữ gìn sức khỏe , tăng cường tập thể dục và thực hiện khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh. Thầy cô chúc các em sinh viên và học viên luôn bình an và nhớ học tập tại nhà hiệu quả!