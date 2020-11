Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh

Cơ sở cung cấp suất ăn phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm Sở GD-ĐT TP.HCM cũng lưu ý việc tổ chức bếp ăn nội trú, bán trú, căng tin trong trường học phải đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm. Các cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh (đối với các trường học không có bếp ăn nội trú, bán trú) bắt buộc phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Đặc biệt, các trường phải kiểm soát, đảm bảo thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn, nhà ăn, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, căng tin trong trường. Các cơ sở cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn, nhà ăn, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, căng tin trong trường học phải đủ điều kiện đối với từng loại thực phẩm cung cấp theo quy định.