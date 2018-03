Tăng số trẻ được nhận trong mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục

Một trong những thay đổi đáng chú ý là cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Theo đó, trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được tổ chức theo quy định tại điều lệ trường mầm non. Số trẻ trong một nhóm, lớp này không quá 70 thay vì 50 như quy định hiện hành; mỗi cơ sở nhóm trẻ, lớp có một tổ trưởng chuyên môn.



Dự thảo cũng bổ sung quy định về tổ trưởng chuyên môn trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Theo đó, tổ trưởng chuyên môn có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm mầm non trở lên, có ít nhất 2 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non; đảm bảo sức khỏe, tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định. Nếu chủ nhóm trẻ, lớp đảm bảo các quy định này thì đồng thời có thể làm tổ trưởng chuyên môn.

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT), giải thích thêm, thực tế hiện nay việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT tại một số địa phương, đặc biệt ở khu công nghiệp, khu đô thị, khu đông dân cư đang gặp những khó khăn, bất cập. Cụ thể, quy định số trẻ trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không quá 50 trẻ, tuy nhiên thực tế nhiều nhóm, lớp vượt trên 50 trẻ, có trường hợp trên 100 trẻ do khó khăn về đất đai, cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức để thành lập trường. Việc tồn tại các nhóm lớp này hiện nay là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con theo giờ giấc linh hoạt, gần khu dân cư của phụ huynh trong điều kiện trường công lập không đủ khả năng đáp ứng.