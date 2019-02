Tha hồ chọn nghề bằng… điện thoại di động

Kho dữ liệu 850 nghề ở hơn 1.000 trường

Theo đó, ứng dụng này được ra mắt thử nghiệm từ tháng 6.2018, nay đã được sử dụng chính thức, hỗ trợ cho mọi đối tượng trong xã hội (học sinh, thí sinh, người học, người lao động…) có thêm một kênh thông tin tổng hợp, tìm hiểu, lựa chọn ngành nghề đào tạo, chọn trường…

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB-XH, chia sẻ: “Ứng dụng được thiết kế để phục vụ số lượng hàng triệu người dùng với các chế độ tự động cập nhật dữ liệu trực tuyến, sử dụng ngoại tuyến. Sau khi tải ứng dụng về thiết bị di động, bạn trẻ truy cập sẽ được tiếp cận với đầy đủ mọi thông tin: các ngành nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các tỉnh thành phố, mức thu nhập - chi phí - triển vọng nghề... Căn cứ vào đó các em sẽ có lựa chọn phù hợp với nhu cầu và năng lực học tập. Ứng dụng cũng cho phép học viên đăng ký nguyện vọng trực tiếp tới trường, bên cạnh các kênh đăng ký truyền thống”.

Theo ông Minh, với ứng dụng này học sinh không còn phải tra cứu các website riêng lẻ, chỉ cần cài đặt ứng dụng là có ngay thông tin của hơn 1.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp... Để sử dụng ứng dụng, người dùng vào kho ứng dụng của Google (Google Play) và Apple (Apple Store) để tải về. Được biết, ứng dụng có ngân hàng dữ liệu với hơn 850 nghề ở trình độ như trung cấp, cao đẳng...

Giúp người học kết nối với trường và doanh nghiệp

Lê Quý Nhất, sinh viên đoạt huy chương vàng nghề thiết kế và phát triển trang web kỳ thi tay nghề quốc gia 2018 do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức, nhận định: “Em thấy ứng dụng này là một công cụ hữu ích trong việc tìm hiểu thông tin về các ngành nghề hiện nay. So với trước kia, người muốn học nghề phải tự tìm hiểu về các ngành nghề trước khi lựa chọn học, nên gây khó khăn trong việc tổng hợp, so sánh thông tin giữa các ngành, hạn chế thông tin về các số liệu như: học phí, cơ hội làm việc, các yêu cầu đối với ngành học và người học... dẫn đến việc lựa chọn ngành học không phù hợp với nhu cầu của xã hội và sở thích của bản thân. Khi sử dụng ứng dụng này người học nghề sẽ dễ dàng lựa chọn ngành nghề và nắm rõ thông tin ngành nghề, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai và chọn được trường phù hợp”.

Không chỉ giúp người học, mà ứng dụng còn giúp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh… Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Công thương TP.HCM, cho rằng có thêm ứng dụng là các trường có thêm một kênh tiếp cận thí sinh. “Kênh Chọn nghề - Chọn trường tập hợp đầy đủ thông tin về đào tạo nghề, nên chúng tôi hy vọng các bạn trẻ qua đó sẽ kết nối với các trường một cách nhanh nhất, tin cậy nhất”, ông Anh Tuấn chia sẻ.

Ngoài ra, với người lao động đã tốt nghiệp, ứng dụng cho phép cập nhật trạng thái có việc làm hay thất nghiệp kèm theo vị trí địa lý hiện tại. Thông tin về kỹ năng của người lao động đó sẽ được kết nối tới các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động với kỹ năng tương ứng tại địa bàn đó...