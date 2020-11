Tham gia ngày trải nghiệm Time For Adventure tại ISSP

Thuộc Tập đoàn giáo dục quốc tế Cognita (Anh Quốc) với hơn 77 trường học trên toàn thế giới, 100% giáo viên quốc tế tại ISSP phải có bằng cấp sư phạm là một quy định bắt buộc. Nhà trường áp dụng chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn sư phạm Mỹ được hỗ trợ bởi những công nghệ mới và kết nối sâu rộng với các trường quốc tế khác của tập đoàn trên toàn cầu. Hiện tại, Trường ISSP là trường mầm non và tiểu học hiếm hoi tại TP.HCM đạt chứng nhận kiểm định quốc tế bởi hai tổ chức giáo dục uy tín là CIS (Council of International School - Hội đồng trường quốc tế) và NEASC (New England Association of Schools and Colleges - Cơ quan kiểm định vùng New England - Hoa Kỳ).